Premierensieg in Nürnberg: "Der beste Geburtstag meines Lebens"

Der Brasilianer Felipe Fraga machte sich das bestmögliche Geschenk zu seinem 28. Geburtstag. Fraga gewann mit seinem Ferrari das zweite DTM-Rennen an diesem Wochenende auf dem Norisring. Es war der erste Sieg seiner Karriere - und dieser war über weite Strecken ungefährdet.

"Der erste Sieg in meiner Karriere. Das fühlt sich hervorragend an", sagte der Sieger. "Wir haben uns das so sehr verdient! Denn ich und mein Team waren schon oft nahe dran, endlich hat es funktioniert! Das ist definitiv der beste Geburtstag meines Lebens." Fraga bedankte sich auch bei seinen Konkurrenten: "Mirko und Rene sind hart gefahren, aber immer fair."