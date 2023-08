Poleposition für Lokalmatador Max Verstappen in Zandvoort

Seine erstes Qualifying in der Formel 1 fuhr Liam Lawson. Der 21-jährige Neuseeländer sprang für den verletzten Daniel Ricciardo ein, der sich am Freitag bei einem Crash das Handgelenk gebrochen hatte. Mit dem Alpha Tauri kam Lawson auf den 20. und damit letzten Platz. "Es war natürlich schon überraschend, dass ich fahren darf. Ich wusste, dass es schwierig wird, besonders bei diesen äußeren Bedingungen", sagte Lawson. "Ich möchte am Sonntag einfach ein sauberes Rennen fahren."