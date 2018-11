Pirelli verlängert Vertrag als Formel-1-Reifenlieferant

Pirelli bleibt bis Ende 2023 exklusiver Reifenlieferant der Formel 1. Das gab der italienische Hersteller am Sonntag am Rande des Saisonfinales in Abu Dhabi bekannt. Der aktuelle Vertrag wäre nur noch bis Ende der kommenden Saison gelaufen.

" Pirelli ist seit 2011 ein wichtiger und geschätzter Partner für die Formel 1. Wir sind froh, dass wir diese Vereinbarung getroffen haben", sagte Formel-1-Geschäftsführer Chase Carey über den neuen Vier-Jahres-Vertrag.