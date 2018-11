Toto Wolff: „Du brauchst in der Formel 1 eine gewisse Distanz“

„Als ich das erste Mal hierher kam, lagen im Foyer eine uralte Daily Mail und zwei leere Kaffeebecher vom Vortag. Mein Ansatz war, dass ein erfolgreiches Formel-1-Team Perfektion an jedem Tag und in jedem Bereich zeigen muss“, erinnert sich der Wiener, der vor dem letzten Rennen in Abu Dhabi am Sonntag (14.10 Uhr MEZ/ live ORF eins, RTL) den KURIER in der Mercedes-Teamzentrale in England empfing.

KURIER: Herr Wolff, war der Einstieg beim Formel-1-Team von Mercedes die beste Investition Ihres Lebens?

Toto Wolff: Rein finanziell betrachtet war es das nicht.

Auch nicht aus emotionaler Sicht? Immerhin ist der Rennsport Ihre Leidenschaft.

In der Kombination aus wirtschaftlichem Erfolg und emotionaler Zufriedenheit schon. Sagen wir so: Es ist das Investment, das mir langfristig die meiste Freude bereitet. Aber es gab und gibt auch andere Investitionen, die mir Spaß machen, die aber nicht so in der medialen Auslage stehen wie die Formel 1.

Macht nur das Gewinnen Spaß?

Das Gewinnen macht die ganzen Mühen, die wir in einer Saison durchleben, wett. Das tiefe Gefühl der Zufriedenheit, das wir seit dem Gewinn beider Weltmeisterschaften heuer haben, ist einzigartig.

War das Investment für Sie risikoreicher, weil der Rennsport Ihre Leidenschaft ist?

Rennsport war immer mein Hobby, stimmt. Aber zum Geschäft geworden ist es schon vor dem Einstieg bei Mercedes, als ich 2006 die ersten Beteiligungen im Motorsportsektor abgeschlossen habe. Da haben diese zwei Welten erstmals zueinandergefunden: die Leidenschaft für den Sport und das wirtschaftliche Interesse.