Laudas Arzt: "Fliegen wäre zu früh"

Mit einer Video-Botschaft meldete sich Niki Lauda erstmals bei seinen Fans. Doch wie fit ist Lauda bereits? Walter Klepetko, Österreichs führender Thoraxchirurg wacht auch weiter darüber, dass die Formel-1-Legende mit den zwei transplantierten Lungenflügeln wieder in den Alltag zurückkehren kann. Anlässlich des letzten Saison-Rennens in Abu Dhabi hält sich der Arzt im KURIER-Gespräch mit seiner Meinung zur Hoffnung vieler Fans, Niki Lauda bald wieder an der Rennstrecke zu sehen, nicht zurück.

KURIER: Wie geht es Ihrem Patienten Niki Lauda mit der neuen Lunge?

Walter Klepetko: Es geht ihm hervorragend.

Wäre es daher Ihrer Meinung nach ok gewesen, wenn er an diesem Wochenende als Aufsichtsratsvorsitzender des Mercedes-Formel-1-Teams zum letzten Rennen der Saison nach Abu Dhabi geflogen wäre?

Natürlich haben wir darüber gesprochen. Aber Abu Dhabi wäre unserer ärztlichen Ansicht nach zu früh gewesen. Niki Lauda befindet sich ja bekanntlich auf Reha. Und wir wollten auf keinen Fall jetzt ein so großes und wirklich nicht unbedingt notwendiges – man könnte auch sagen sinnloses Risiko eingehen. Warten wir lieber auf den Beginn der neuen Saison.