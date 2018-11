Mercedes veröffentlicht erstes Video von Lauda nach Operation

Rund vier Monate nach seiner lebensrettenden Lungentransplantation hat sich Niki Lauda erstmals persönlich an die Öffentlichkeit gewendet.

In einer Videobotschaft an das Mercedes-Team, die der Rennstall auf Instagram verbreitete, zeigte sich der dreifache Weltmeister zwar noch etwas geschwächt, aber guter zuversichtlich, bald wieder an der Rennstrecke zu sein.