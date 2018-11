Weltmeisterlicher Hamilton holt auch Abu-Dhabi-Pole

Gute Karten für Mercedes

Der große Favorit freilich heißt Hamilton. Der Engländer fuhr zum 83. Mal in seiner Karriere auf die erste Startposition. In elf von 21 Saisonrennen holte er die Pole Position. "Es ist sehr emotional für mich. Es war das letzte Qualifying mit diesem Auto, mit dem ich eine emotionale Verbindung habe", schilderte Hamilton. "Rauszufahren und so eine Leistung hinzulegen, ist ein spezielles Gefühl."

Dabei war der entscheidende dritte Quali-Abschnitt nicht einmal perfekt. Am Ende stand aber mit 1:34,794 Minuten die schnellste jemals auf dem Kurs gefahrene Runde - 0,162 Sekunden vor Vorjahressieger Bottas und 0,331 vor Vizeweltmeister Vettel. Hamilton ist auf seinen elften Saisonsieg aus. Dazu wird noch der dritte WM-Rang ausgefahren, den derzeit Räikkönen einnimmt - 14 Punkte vor Bottas und 17 vor Verstappen.

Mercedes, in dieser Saison zum fünften Mal in Serie Fahrer- und Konstrukteurs-Weltmeister, hat nach der fünften Abu-Dhabi-Doppelpole in Folge gute Karten. "Fünf ist eine gute Zahl für uns", sagte Teamchef Toto Wolff im ORF-Interview. "Die Strecke liegt uns. Jetzt ist einfach der Druck weg, es macht einfach Spaß." Es war der insgesamt 57. Qualifying-Doppelsieg für Mercedes. Nur drei Teams haben in der F1-Geschichte mehr auf dem Konto: McLaren und Williams je 62, Ferrari 61.