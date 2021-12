Österreichisches Motocross-Talent unter den Lawinenopfern

"Fahre in Frieden, kleiner René. Es ist eine Tragödie für deine Familie, für deine KTM-Familie und die MXGP-Gemeinschaft", teilte KTM mit. "Du wirst uns immer als der glückliche Junge in Erinnerung bleiben, der du gewesen bist. Ruhe in Frieden. Unser Mitgefühl gehen an alle deine Lieben und Angehörigen", schrieb KTM in der Trauerbotschaft über den Junioren-Weltmeister der 85 ccm-Klasse von 2016.

2020 debütierte Hofer in der MX2-WM als KTM-Werksfahrer. In diesem Jahr gelang ihm der sportliche Durchbruch beim Deutschland-Grand-Prix im Talkessel. Dort stand er zum ersten Mal in seiner Karriere auf dem Podium. Am 27. Oktober konnte er in Pietramurata seinen ersten MX2-Grand-Prix-Sieg feiern. Die diesjährige WM-Saison beendete Hofer auf Gesamtrang 6.