Kurzes Gastspiel: Jesse Marsch ist nicht mehr Leipzig-Coach

Es kam, wie es kommen musste und wie es sich schon in den vergangenen Wochen abgezeichnet hatte: Jesse Marsch und RB Leipzig gehen getrennte Wege. Nach wenigen Monaten endet für den ehemaligen Salzburger Meistertrainer das Gastspiel in der deutschen Bundesliga. Am Sonntag wurde der US-Amerikaner mit sofortiger Wirkung freigestellt. Die 1:2-Niederlage am Freitag gegen Union Berlin war dann des Schlechten zuviel. Nach der dritten Liga-Pleite in Folge sah die Vereinsführung keinen anderen Ausweg, als sich von Jesse Marsch zu trennen. „Die Trennung von Jesse Marsch ist uns nicht leichtgefallen, denn ich schätze Jesse als Mensch und Trainer sehr. Es ist schade, dass es in dieser Konstellation nicht wie erhofft geklappt hat und dieser Schritt nun notwendig wurde, weil leider die gewünschte Entwicklung und somit auch die notwendigen Ergebnisse für unsere Saisonziele ausgeblieben sind", sagte Oliver Mintzlaff, der Vorsitzende der Geschäftsführung.