1. Max Verstappen (NED) Red Bull Racing 1:04,440 Min. - 2. Sergio Perez (MEX) Red Bull Racing +0,493 Sek. - 3. Lando Norris (GBR) McLaren +0,570 - 4. Nico Hülkenberg (GER) Haas +0,644 - 5. Carlos Sainz (ESP) Ferrari +0,696 - 6. Charles Leclerc (MON) Ferrari +0,805 - 7. Fernando Alonso (ESP) Aston Martin +0,818 - 8. Lance Stroll (CAN) Aston Martin +0,907 - 9. Esteban Ocon (FRA) Alpine +0,926 - 10. Kevin Magnussen (DEN) Haas +1,472 - 11. (in Shoutoot 2 ausgeschieden) Alexander Albon (THA) Williams 1:06,152 - 12. Pierre Gasly (FRA) Alpine 1:06,360 - 13. Yuki Tsunoda (JPN) AlphaTauri 1:06,369 - 14. Nick de Vries (NED) AlphaTauri 1:06,593 - 15. George Russell (GBR) Mercedes keine Zeit - 16. (in Shootout 1 ausgeschieden) Zhou Guanyu (CHN) Alfa Romeo 1:07,062 - 17. Oscar Piastri (AUS) McLaren 1:07,106 - 18. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:07,202 - 19. Valtteri Bottas (FIN) Alfa Romeo 1:07,291 - 20. Logan Sargeant (USA) Williams 1:07,426

Sprint am Samstag (16.30 Uhr)

Grand Prix am Sonntag (15.00 Uhr/alle live ORF 1 und Sky)