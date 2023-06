Red Bull und Max Verstappen schreiben Geschichte in der Formel 1

In Kanada erreichte die rot-weiß-rote Marke einen Meilenstein. Beim Großen Preis in Montreal fuhr Max Verstappen den 100. Sieg in der Geschichte des Rennstalls ein. In der 73-jährigen Historie der Rennserie waren bisher nur vier Konstrukteure erfolgreicher. Aber uneinholbar scheinen derzeit weder Williams (114) noch Mercedes (125). Lediglich die Allzeitgrößen McLaren (183) und Ferrari (242) sind derzeit noch außer Reichweite.