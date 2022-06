Nur bei der Euphorie bremst Formel-1-WM-Leader Verstappen

Max Verstappen machte am Sonntagabend, was Champions machen: Er holte sich die Poleposition, er fuhr zum Sieg. Doch ganz so einfach war es nicht. Sie seien im Rennen nicht die Schnellsten gewesen, sagte der Titelverteidiger und nunmehr klare WM-Spitzenreiter nach seinem ersten Sieg in Montréal. "Aber wir haben trotzdem gewonnen, das ist auch eine Qualität."

Sieg Nummer sechs in dieser Saison im neunten Rennen war vor allem auch sein Verdienst. Runde für Runde in der Schlussphase hatte er Carlos Sainz Jr. im Ferrari mit einem Abstand von unter einer Sekunde im Rückspiegel gehabt. Der Spanier kam aber trotz des schnelleren Ferraris und der Überholhilfe DRS einfach nicht an Verstappen vorbei.