Formel 1: Die Kurve, die keine Gnade kennt

Im Jahr 2011 verewigte sich mit Sebastian Vettel der nächste Weltmeister in der Mauer. Das Missgeschick ereignete sich im Training, doch auch im Grand Prix blieb der Deutsche nicht fehlerfrei. In einem denkwürdigen Regenrennen mit einer Gesamtzeit von 4:04 Stunden rutschte er in der letzten Runde aus, Jenson Button gewann das Rennen.

Eben jener Jenson Button, der 2005 die Poleposition holte. Doch sein Rennen endete jäh ... richtig, in der Wall of Champions – Weltmeister wurde Button dann erst 2009. Im Jahr 2006 parkte Juan Pablo Montoya sein Auto in der Mauer. Der Kolumbianer sollte nie wieder die Zielflagge eines Formel-1-Rennens sehen. Denn beim darauffolgenden Grand Prix in Indianapolis kam es zu einer Kollision, danach wechselte er in die NASCAR-Serie.

2010 parkte Kamui Kobayashi sein Auto in der Mauer, 2012 Pastor Maldonado. Und 2016 verlor Carlos Sainz Jr. an selber Stelle die Kontrolle über seinen Toro Rosso. „Wenn es eine Mauer gibt, in die man fahren sollte, dann in die Wall of Champions“, scherzte der Spanier damals. Allerdings: Von einem WM-Titel ist der Ferrari-Pilot bis heute weit entfernt.