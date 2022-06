Formel 1: Verstappen siegt bei der Hetzjagd in Montreal

F├╝nf Mal nacheinander durften die Red-Bull-Piloten zuletzt in der Formel 1 jubeln. Der sechste Grand-Prix-Erfolg in Serie war am Sonntag in Montreal aber alles andere als ein Selbstl├Ąufer.

Max Verstappen wurde beim Gro├čen Preis von Kanada regelrecht ├╝ber die Ziellinie gejagt. Im Schlepptau hatte der Weltmeister einen Ferrari, der dieses Mal aber nicht vom Dauerrivalen Charles Leclerc gesteuert wurde, sondern von Carlos Sainz.

Eine sp├Ąte Safety-Car-Phase hatte das Feld wieder zusammengef├╝hrt und Sainz mit frischeren Reifen in eine aussichtsreiche Position gebracht f├╝r seinen Premierenerfolg in der K├Ânigsklasse. Der Spanier war nah dran, probierte dank flachgestelltem Heckfl├╝gel alles, doch Verstappen wehrte jede Attacke in Weltmeister-Manier ab.

Mit seinem 26. Grand-Prix-Sieg liegt er in der ewigen Bestenliste nun auch vor den Gr├Â├čen Niki Lauda und Jim Clark.