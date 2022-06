Formel 1: Warum Ferrari trotzdem zu den Gewinnern der Saison gehört

Begonnen hat das Formel-1-Jahr für Charles Leclerc wie ein Traum. Nach zwei Siegen und einem zweiten Platz in den ersten drei Rennen sprach man in Maranello schon vom heiß ersehnten WM-Titel. Vor dem neunten Saisonrennen in Kanada (20.00 MESZ/live ORF1, Sky) sieht die Welt schon wieder anders aus. 34 Punkte liegt der Monegasse bereits hinter Weltmeister Max Verstappen zurück, zwei technisch bedingte Ausfälle warfen ihn im WM-Kampf zurück. Und da sein Team in Montreal eine neue Steuerelektronik einsetzen musste, erhielt er noch eine Startplatzstrafe von zehn Rängen aufgebrummt.

Zweifel hat Leclerc trotz der deprimierenden Pech- und Pannenserie nicht. Auf die Frage, wo er sich am Ende dieses Jahres sehe, antwortete der 24-Jährige der italienischen Zeitung La Repubblica unmissverständlich: „Als Weltmeister, basta.“ Obwohl Leclercs letzter Sieg bereits 70 Tage her ist, zählen er und Ferrari in der KURIER-Wertung doch zu den Gewinnern der bisherigen Saison 2022: