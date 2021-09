Nach Monza-Crash: Was Formel-1-Star Hamilton das Leben rettete

Schon in seiner ersten Saison 2018 hat sich der Cockpitschutz bewährt, als Charles Leclercs Ferrari in Belgien vom Vorderreifen von Fernando Alonso getroffen wurde. Und definitiv das Leben gerettet hat das System Romain Grosjean bei dessen Feuerunfall 2020 in Bahrain, als es der Leitplanke standhielt. 1974 war der Österreicher Helmut Koinigg bei einem ähnlich gearteten Unfall in Watkins Glen noch tödlich verunglückt.

Hamilton jedenfalls war nachdenklich: „Wenn du so etwas erlebst, wird dir bewusst, wie zerbrechlich das Leben eigentlich ist.“