Nach dem Horror-Crash in Bahrain: Die Wunder der Formel 1

Phönix Romain Grosjean. Der Franzose entsteigt am Sonntag der Flammenhölle. Mit leichten Verletzungen überlebt der 34-Jährige einen Unfall, wie man ihn seit Jahren in der Formel 1 nicht mehr sehen musste.

Wenige Sekunden nach dem Start zum Grand Prix von Bahrain kollidiert Grosjean mit Daniil Kwjat und kracht fast im 90-Grad-Winkel in die Barrieren. Sein Auto wird in zwei Teile gerissen und geht in Flammen auf. Der Vorderteil des Wagens durchschlägt die Leitplanken, dort ist Grosjean festgezurrt. Quälend lange 26 Sekunden sitzt er im Feuer. Zum Glück hat er beim Aufprall nicht das Bewusstsein verloren. Die ersten Marshalls versuchen zu löschen, Rennarzt Ian Roberts springt aus dem Medical Car, das dem Feld nachgejagt war. Grosjean kann sich selbst vom Gurt befreien und aus den Flammen springen. Am linken Fuß trägt er keinen Schuh mehr.

Lebensretter Halo

1994 starben Ayrton Senna und Roland Ratzenberger in Imola. Seitdem ist die Formel 1 immer sicherer geworden. Die Strecken wurden besser abgesichert, die Autos müssen immer aufwendigere Crashtests bestehen. Zuletzt wurde im Jahr 2018 der Cockpitschutz Halo eingeführt. „Der Halo hat ihm das Leben gerettet“, sagt Ex-Weltmeister Damon Hill auf Sky. Dennoch: Dass Grosjean den Unfall am 1. Adventsonntag überlegt hat, ist ein Wunder.

34 Rennfahrer starben seit 1950 in einem Formel-1-Auto. Doch immer wieder gab es diese Wunder wie am Sonntag in Bahrain. Und einmal war sogar Romain Grosjean beteiligt: 2012 kollidierte der Franzose gleich nach dem Start mit Lewis Hamilton, sein Auto flog durch die Luft und verfehlte den Kopf von Fernando Alonso nur um Zentimeter.