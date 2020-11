Formel 1: Horror-Crash überschattet Grand Prix in Bahrain

Nur wenige Sekunden war der Große Preis von Bahrain alt, da wurden auch schon wieder die Roten Flaggen geschwenkt. Der Franzose Romain Grosjean fuhr Daniil Kwjat über das Rad, sein Haas krachte bei über 200 km/h in die Leitplanke und wurde in Teile gerissen, das Auto explodierte in einem Feuerball.