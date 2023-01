Nach den Strapazen: Samstag-Etappe der Rallye Dakar abgesagt

Die siebente Motorrad-Etappe der Rallye Dakar in Saudi-Arabien am Samstag ist abgesagt worden. Als Begründung nannte der Veranstalter laut Angaben des Betreuerteams von Matthias Walkner die Erschöpfung der Fahrer und das damit verbundene große Risiko nach den Schlechtwetterstrapazen am Vortag.