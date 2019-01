Matthias Walkner: "Wenn du übers Limit gehst, tut es weh"

Und was ist passiert?

Wenn du keine Nacht vor eins einschläfst und um vier schon wieder raus musst, dann schlaucht dich das voll. Dann wird die Dakar richtig lang. Meine erste Dakar war mit Abstand die härteste. Natürlich, der Sturz 2016 war für mich schmerzhafter und tragischer, aber von der Belastung her kommt nichts an die erste Dakar heran.

Können Sie eigentlich die Fahrt auch genießen? Wie intensiv nehmen Sie die Landschaft wahr, in der Sie unterwegs sind?

Natürlich kriegt man das mit, zum Beispiel die geilen Canyons in Argentinien und Chile. Mich fasziniert auch immer die Atacama-Wüste. Da fährst du 50 Kilometer im Nirgendwo, und auf einmal beginnt die Wüste zu blühen. Du siehst nur violette Blumen und denkst dir: ,Wie kann’s so etwas geben?‘ Diese Eindrücke nimmt man mit, genauso wie die 600.000 Zuschauer in Bolivien. Die sind so fanatisch, die schreien und springen erst im letzten Moment weg.

Ist das nicht gefährlich? Nämlich auch für Sie als Fahrer?

Nein, nein, das ist motivierend. Die machen so einen Wirbel, das pusht extrem.

Und was ist mit Tieren? Ist Ihnen noch nie etwas in die Quere gekommen?

Mir ist schon oft was reingelaufen, aber es war nie so schlimm, dass ich gestürzt wäre. Ich habe ein Lama und einen Esel gestreift, und im Training in Dubai sind nach einer Düne plötzlich Kamele im Weg gestanden. Ich habe laut geschrien. Das hätte blöd ausgehen können – für das Kamel, aber auch für mich.

Was wäre für Sie die Horrorvorstellung bei der Dakar?

Dass ich mir so sehr weh tu’, dass es mein Leben einschränkt. Aber daran denke ich beim Fahren nicht. Darfst du auch nicht. Ich weiß, was ich mache. Ich weiß, dass das gefährlich ist. Aber ich versuche alles, um das Risiko so gering wie möglich zu halten.

Sie sind jetzt 32, wie lange wollen Sie noch weiterfahren?

Mein rechtes Knie ist kaputt, seit dem Sturz 2016 habe ich kein Kreuzband mehr. Wenn ich noch fünf Jahre mit dem Knie weiterfahre, dann brauch’ ich spätestens mit 50 ein künstliches Kniegelenk. Ich glaube auch, dass es auf diesem Niveau maximal noch fünf Jahre geht. Länger schaffe ich es auch vom Kopf her nicht. Man kann sich nicht vorstellen, wie viel Energie das kostet. Aber ich will mich nicht beschweren.

Sie haben Ihr Hobby zum Beruf gemacht.

Seit ich Werksfahrer bin, habe ich ein lässiges Leben. Ich verdiene das erste Mal in meinem Leben Geld und kann von dem, was ich am liebsten mache, gut leben. Ich weiß das zu schätzen, weil ich 15 Jahre lang das genaue Gegenteil hatte. Und mir taugt es, dass sich so viele Menschen mit mir mitfreuen. Das hätte ich nie gedacht.

Sie sind ja nicht irgendjemand, Sie sind Dakar-Sieger.

Es sollen andere beurteilen, welchen Stellenwert das hat. Mir hat gefallen, was Marcel Hirscher gesagt hat: Er hat gemeint, die Dakar wäre das letzte große Abenteuer. Und das trifft’s ganz gut.