Unfall bei der Rallye Dakar: Titelverteidiger Sunderland ausgeschieden

Motorrad-Titelverteidiger Sam Sunderland ist bei der Rallye Dakar in Saudi-Arabien auf der ersten Etappe nach einem Unfall verletzt ausgeschieden. Der britische Gasgas-Pilot kam am Neujahrstag laut Angaben des Veranstalters nach 52 Wertungskilometern zu Sturz, musste medizinisch behandelt und vorsorglich in ein Krankenhaus geflogen werden. Sunderland habe R├╝ckenschmerzen, sei aber bei Bewusstsein und mobil.

Weiters hie├č es, dass Matthias Walkner seinem verunfallten Konkurrenten zu Hilfe gekommen sei. Die daf├╝r aufgewendete Zeit werde dem Salzburger KTM-Fahrer nach der Zielankunft gutgeschrieben. Die erste Etappe nach dem Prolog am Silvestertag mit Start und Ziel im Sea Camp umfasst insgesamt 600 Kilometer, 367 davon werden gewertet.