Saudischer Sportminister begrüßt Ronaldo in neuem "Zuhause"

Der Klub in der Hauptstadt Riad hatte am Freitagabend mitgeteilt, den 37-jährigen Portugiesen in Saudi-Arabien unter Vertrag genommen zu haben. Der saudische Verein lässt sich den Superstar Medienberichten zufolge umgerechnet rund 200 Millionen Euro pro Spielzeit kosten.

Der fünfmalige Weltfußballer und Europameister von 2016 hat für zweieinhalb Jahre im Königreich unterschrieben. Mit dem Transfer würde "einer der Größten aller Zeiten" nach Saudi-Arabien kommen, schrieb der saudische Sportminister weiter.