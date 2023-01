Rallye Dakar: Matthias Walkner findet wieder zu alter Form

Von Feiertagsstimmung war Matthias Walkner am Dreikönigstag weit entfernt: Die sechste Etappe der Rallye Dakar in Saudi-Arabien erwies sich einmal mehr als Knochenjob. Nach den sintfluartigen RegenfĂ€llen der letzten Tage konnte zwar auf der geplanten Route gefahren werden, allerdings um 100 Kilometer verkĂŒrzt. Statt den geplanten 458 Kilometern wurden 357 Kilometer absolviert, der WertungsprĂŒfung folgte eine 300 Kilometer lange Verbindungsetappe ins neue Biwak in Riad - macht in Summe 920 Kilometer.



„U m 2.50 Uhr hat heute schon der Wecker gelĂ€utet, seit 4 Uhr saß ich auf dem Motorrad“, berichtete Walkner im Ziel der WertungsprĂŒfung, ehe er sich auf den Weg nach Riad machte. „Die heutige Etappe hat richtig Spass gemacht - schnelle Pisten, dann wieder durch DĂŒnenfelder, der Sand war feucht und sehr griffig, sehr lĂ€ssig zum Fahren. Beim Motorrad-Set-up haben wir gestern noch einiges angepasst. Ich bin deutlich hĂ€rter gegangen, weil die Reserven viel wichtiger werden, wenn wir jetzt vermehrt im Sand und in den DĂŒnen unterwegs sind. Mit dem Motorrad komme ich nun auch besser zurecht, und es fĂŒhlt sich jetzt von Tag zu Tag besser an. Das waren heute meine 100 Prozent aus dem Paket, das mir derzeit zur VerfĂŒgung steht, mehr kann ich unter diesen UmstĂ€nden einfach nicht rausholen.