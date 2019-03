FIA will Formel-1-Pläne für 2021 Ende März vorstellen

Die Formel 1 und der Automobil-Weltverband (FIA) werden den Teams der Motorsport-Königsklasse bei einem Meeting am 26. März in London ein " Gesamtpaket" mit neuen Regeln ab der Saison 2021 vorstellen. Das erklärte FIA-Präsident Jean Todt am Freitag vor dem Saisonstart in Melbourne in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Formel-1-Geschäftsführer Chase Carey.

Der Rennserie stehen große Veränderungen bevor, laufen wichtige Rahmenvereinbarungen doch Ende 2020 aus. Der aktuelle Rechteinhaber Liberty Media, den Carey vertritt, ist darum bemüht, für ein ausgeglicheneres Starterfeld und damit mehr sportlichen Wettbewerb zu sorgen.