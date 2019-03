Australien: Mercedes dominiert, Ferrari ratlos

Hatte Ferrari in den Testfahrten vor dem Start in die neue Formel-1-Saison noch den stärksten Eindruck erweckt, stellte Mercedes - angeführt von Weltmeister Lewis Hamilton - in den Freien Trainings zum Großen Preis von Australien am Freitag die altbekannte Hackordnung wieder her. Hamilton war in beiden Trainingseinheiten klar der schnellste Mann, Ferrari musste sich am Nachmittag sogar deutlich hinter Red Bull anstellen.

Sebastian Vettel monierte an seinem roten Boliden Balance-Probleme, sein neuer Teamkollege Charles Leclerc sorgte am Nachmittag sogar für einen Dreher. Unklar ist aber, ob Ferrari für das Qualifying am Samstag (7.00 Uhr) noch etwas in der Hinterhand hat.