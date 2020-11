Warum Ernst Hausleitner diesmal nicht Formel 1 kommentieren kann

Die "Hiobsbotschaft" folgte gleich zu Beginn der ORF-Übertragung des zweiten Trainings am Freitagnachmittag. Ernst Hausleitner würde krankheitsbedingt ausfallen, deshalb stünde er da, erklärte Marc Wurzinger in der Boxengasse der Formel-1-Anlage in Istanbul. Nähere Angaben gab es von Ersatzmann Wurzinger nicht.

Der österreichische Formel-1-Fan ist es seit Jahren gewohnt, den 52-jährigen Kommentator an den Strecken der Motorsport-Königsklasse zu sehen. Stets an seiner Seite: Ex-F1-Fahrer Alexander Wurz als sein Co. Heuer sitzt das eingespielte Duo allerdings im ORF-Studio in Wien - Corona sei Dank.

Alle Hausleitner-Fans dürfen aufatmen: In zwei Wochen will der Oberösterreicher wieder mit von der Partie sein, gab er per Twitter bekannt.