Motorrad-WM: Francesco Bagnaia im Hoch, Marc Márquez am Boden

Rundenrekord, Sprintsieg am Samstag, Grand-Prix-Sieg am Sonntag. Francesco Bagnaia stürmt nach seinem Sieg in Mugello in der WM-Wertung davon. Einmal mehr konnte die Konkurrenz nur zuschauen, wie sich das Hinterrad von Bagnaias Ducati langsam am Horizont verschwindet.

Auf dem Podest landeten ausschließlich Ducati-Piloten, Jorge Martin wurde Zweiter, Johann Zarco belegte Rang drei.