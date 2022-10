MotoGP: Superstar Márquez: „Ich bin immer noch derselbe“

Der sechsfache MotoGP-Weltmeister Marc Márquez hatte beim vergangenen Grand Prix in Australien endlich wieder Grund zum Jubeln: Mit Platz zwei erreichte er sein insgesamt 100. Podium in der Königsklasse des Motorradfahrens.

In einem Interview mit ServusTV gab der Spanier Einblicke in seine Gemütsverfassung nach seinem Leidensweg, auf dem er seinen gebrochenen Arm (2020 bei einem Sturz in Jerez de la Frontera) insgesamt vier Mal operieren lassen musste.