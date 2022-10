Junger Superbike-Pilot nach tragischem Unfall verstorben

Nach einem schweren Rennunfall am Wochenende im portugiesischen Portimao erlag der niederländische Superbike-Fahrer Victor Steeman seinen Verletzungen. Wie World Superbike am Dienstag mitteilte, sei der 22-jährige Kawasaki-Pilot „trotz aller Bemühungen des medizinischen Personals“ verstorben. Steeman, der nach vier Saisonsiegen um den Titel in der Supersport-300-WM gekämpft hatte, war am Samstag im Rennen mit einem anderen Fahrer zusammengeprallt.