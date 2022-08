MotoGP: Volles Haus und entschärfte Kurve in Spielberg

In Spielberg geht es dieser Tage wieder zur Sache. Das MotoGP-Rennen steigt am Sonntag um 14.00 Uhr, am Freitag und Samstag geht es in die Trainings bzw. die Qualifikationen in allen drei Klassen. Auch die elektrische MotoE ist zu sehen. ServusTV überträgt das ganze Geschehen von Freitag bis Sonntag und damit mehr als 18 Stunden live im Free-TV.