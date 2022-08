MotoGP in Spielberg sorgt für staureiches Wochenende

Von Linz kommend ist die Baustelle zwischen St. Pankraz und Windischgarsten besonders staugefährdet. Hier gibt es keine zeitsparenden Umfahrungen, es bleibt nur die Möglichkeit früher zu starten.

Shuttlebusse eingerichtet

Ganz ohne Stau geht es per Bahn und Bus. Für Bahnreisende stehen von Freitag bis Sonntag kostenlose Shuttlebusse an den Bahnhöfen Knittelfeld und Judenburg bereit. Shuttelbusse zum Ring verkehren außerdem vom Sportzentrum Zeltweg und dem Park & Ride Therme Fohnsdorf. Letzteres dient auch als Park & Bike Standort für all jene, die auf den letzten Kilometern selbst sportlich aktiv sein wollen.

Die Anreise zum Park & Bike Parkplatz erfolgt über die S36 Abfahrt Judenburg-Ost zur Therme Fohnsdorf. Von dort geht es mit dem mitgenommenen Fahrrad über die gekennzeichneten Radwege bis zum Veranstaltungsgelände. Der Radabstellplatz befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Red Bull Ring an der L503, der Spielbergerstraße.

Im Nahbereich des Red Bull Rings stehen laut Club ausreichend Pkw-Stellplätze zur Verfügung. Bereits auf der Murtal Schnellstraße kommt das bewährte Verkehrsleitsystem zum Einsatz, das entsprechend der Ticketfarben die jeweiligen Parkplätze anzeigt. Auch die Exekutive ist vor Ort und hilft bei Bedarf.

Staus bei Heimreise

Im Gegensatz zur Anreise, die gestaffelt erfolgt, werden die Gäste nach dem Event gleichzeitig zu den Parkplätzen strömen. Staus auf den Straßen im Nahbereich und auf der Murtal Schnellstraße sind vorprogrammiert.

Ab dem Nachmittag bis weit in den Abend hinein wird es nach Einschätzung des ÖAMTC auch auf der A9 nur zäh vorangehen, weil hier auch etliche Urlauber unterwegs sein werden. Verzögerungen wird es vor allem rund um den Knoten St. Michael, sowie vor dem Baustellenbereich bei Windischgarsten in Richtung Voralpenkreuz und dem bei Übelbach in Richtung Graz geben.