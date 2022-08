Österreichs Gewässer fehlt es an Wasser: Wo die Lage am schlimmsten ist

In Kärnten sind die Pegel schon längere Zeit niedrig, die Ursachen dafür reichen bis in den Winter zurück, in dem es zu wenig Schnee gegeben habe. „Wir haben ein beträchtliches Niederschlagsdefizit“, sagte Johannes Moser, Leiter des Hydrographischen Dienstes Kärnten, auf APA-Anfrage. Das betreffe vor allem die Flüsse des Landes.

Ebenfalls weniger Wasser führen die Kärntner Seen - auch das größte stehende Gewässer des Landes, der Wörthersee, ist von der Trockenheit betroffen: „Momentan liegt der Pegel bei 102 Zentimetern, das ist 23 Zentimeter unter dem Mittelwasserstand“, informierte Moser. Sinkt der Pegel „deutlich unter 100 Zentimeter“, dann könnte das Probleme für die Schifffahrt bei so mancher Anlegestelle bedeuten. Davon sei man aber noch entfernt. Ökologisch gesehen seien die niedrigen Wasserstände in den Seen jedenfalls nicht tragisch, so Moser: „Es ist ja noch ein riesiges Volumen da.“

Wasser aus Gebirge

Ähnlich ist die Lage in Tirol: Die meisten Gewässer führen derzeit weniger Wasser als gewöhnlich, was auf fehlende Niederschläge zurückzuführen ist. Allerdings gebe es Wasserrücklagen in den Quelleinzugsgebieten im Gebirge, erklärte Klaus Niedertscheider, Leiter des Sachgebietes Hydrografie und Hydrologie beim Land Tirol, gegenüber dem ORF. Auch bei fehlendem Niederschlag gebe es vorerst genug Wasser. Die heimischen Flüsse und besonders der Inn könnten deshalb nicht austrocknen, war der Wasserexperte des Landes überzeugt.

Mit Stand August lag der Großteil der gemessenen Werte unter dem Mittel. Ein Seepegel von lediglich 70,54 Zentimetern wurde laut Daten des Hydrografischen Dienstes Tirol im August im Thiersee (Bezirk Kufstein) verzeichnet. Der Wasserstand des Vilsalpsees im Bezirk Reutte lag bei 121,32 Zentimetern. „Im Normalbereich“ liege der Pegel des bis zu 133 Meter tiefen größten See Tirols und fünftgrößtem Österreichs - dem Achensee im Bezirk Schwaz. Dies teilte die Tiwag, die den Achensee und andere Seen für die Stromproduktion nutzt, auf APA-Anfrage mit.