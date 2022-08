Wenn es auf den Bergen gefährlich glüht

Es ist ein Spektakel fürs Auge, wenn bei Sonnenauf- und Untergang plötzlich die Alpen zu „glühen“ beginnen. Gar nicht schön ist es jedoch dann, wenn daran nicht nur der Lichteinfall, sondern richtiges Feuer schuld ist.

In Oberösterreich passierte das am Wochenende gleich zwei Mal: In Grünau im Almtal (Bezirk Gmunden) brannte es am Sonntag im Gipfelbereich des Brandberges. Montagfrüh entdeckten wiederum Wanderer gleich neben dem Gipfelkreuz am Hutkogel in Steinbach am Ziehberg (Bezirk Kirchdorf) einen Glimmbrand. Feuerwehrleute konnten beide Brände rasch mit Löschrucksäcken und Waldbrand-Äxten löschen. Ein Ausbreiten der Flammen wurde so verhindert, sowie auch Verletzte.

Hausverstand

Weshalb es zu den Bränden gekommen war, war auch am Dienstag noch nicht geklärt. Dass nicht richtig ausgedämpfte Zigarettenstummel schuld daran seien, sei jedoch nicht unwahrscheinlich. Auch in Kärnten kam es am Feiertag in Tiffen im Bezirk Feldkirchen etwa 30 Meter unterhalb einer Kirche auf felsigem Gelände zu einer Brandentwicklung. Laut Polizei habe man Zigaretten sicherstellen können; die Ermittlungen seien jedoch nicht abgeschlossen.