Schlimme Stürze überschatten die Motorrad-Rennen in Spielberg

Ähnlich Schrecksekunden gab es in der MotoGP-Klasse. Franco Morbidelli und Johann Zarco fuhren in Spielberg bei der Anfahrt auf Kurve 3 ineinander, ihre dann durch die Luft fliegenden Motorräder trafen nur dank viel Glück keine anderen Fahrer. Morbidelli wurde von der Unfallstrecke getragen, stieg dann aber selbst in den Krankenwagen. Vinales und Rossi wurden von den fliegenden Wracks nur um wenige Zentimeter verfehlt.

Auch dieses Rennen musste unterbrochen werden.