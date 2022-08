MotoGP: KTM, das Heimspiel in Spielberg und die Samstag-Schwäche

Zug verpasst

Schwerer wiegt, dass nach starkem Saisonstart samt Sieg von Oliveira in Indonesien - danach führte KTM die Konstrukteurs- und Team-Wertung an - bei KTM ein Rückfall erfolgt ist. Fest gemacht wird das an der Schwäche im samstägigen Kampf um die Plätze in der Startaufstellung.

"Da haben wir den Zug verpasst. Die Jungs gehören in die ersten zwei Startreihen, damit sie um Podiums kämpfen können", gibt Sportdirektor Pit Beirer offen zu und verweist auf die Konkurrenz, die für den Kampf um die Bestzeit über eine Runde extra abgestimmte, aggressive Bikes hat. "Da hat sich die Konkurrenz enorm gesteigert, das haben wir momentan nicht drauf", sagt Beirer, der Abhilfe erst für 2023 erwartet.

Damit muss man bei KTM auch die Saisonziele revidieren: Nach zwölf Rennen ist Binder mit 98 Zählern Rückstand nur WM-Siebenter. "Es gibt nichts schönzureden, wir sind nicht zufrieden", gesteht Beirer. Auch Binder leidet sehr unter der Quali-Schwäche. Er hat zwar in den bisherigen Rennen insgesamt 58 Plätze gut gemacht. "Das sollte eigentlich nicht sein", macht er klar, was bei guten Qualifyings möglich gewesen wäre.