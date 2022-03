KTM-Sportchef Beirer: "MotoGP-Piloten müssen Modellathleten sein"

... Voraussetzungen

Körperlich muss ein MotoGP-Pilot heute ein Modellathlet sein. Man muss das Bike an den Hörnern packen können. Solche Leute wachsen nicht auf den Bäumen.

... Stars

Valentino Rossi hat den Sport geprägt und ihn zu dem gemacht, was er heute ist. Er bleibt uns ja als Teammanager erhalten. Marc Marquez ist wieder zurück und gesund. Auch das Problem mit den Augen hat er im Griff bekommen. Er hat wieder Speed und Leidenschaft.

... Krisen

Jeder wünscht sich wieder Normalität. Corona hat den Teams schon sehr viel abverlangt. Wenn sich die Menschen isolieren sollen und wir sitzen mit 300 anderen in einem Flugzeug; wenn drei Mitarbeiter drei Tage in Malaysia in Quarantäne sitzen, in einem Loch, mit irgendwas zu Essen ... Das war schon eine harte Geschichte. Aber mit Hilfe der Dorna haben wir die Saisonen gut durchgebracht. Am Projekt MotoGP hängen viele hundert Arbeitsplätze.