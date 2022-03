Vaterfreuden bei Ex-MotoGP-Star Valentino Rossi

Ex-MotoGP-Superstar Valentino Rossi ist Vater geworden. Seine Lebensgefährtin, das 27-jährige Model Francesca Sofia Novello, brachte am Freitag in der Stadt Urbino eine Tochter zur Welt. Das Kind, das Giulietta heißt, wiegt drei Kilo. „Mutter und Vater sind im siebenten Himmel. Willkommen Giulietta Rossi“, heißt es auf einem Instagram-Post Rossis, auf dem die Eltern mit der Neugeborenen zu sehen sind.

Der 43-jährige Rossi hatte am Ende der vergangenen Saison seine Karriere beendet und wechselte in den Automobilsport. Die Motorrad-Legende wird in dieser Saison in der sogenannten Fanatec GT World Challenge Europe starten und einen Audi des belgischen WRT-Teams steuern.