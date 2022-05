MotoGP-Heimsieg in Mugello: Italien feiert perfektes Wochenende

Am Freitag waren die Spieler von AS Roma vor dem Kolosseum wie Gladiatoren f├╝r ihren Triumph in der Conference League gefeiert worden. Am Samstag jubelten in Mugello die Motorsportfans ├╝ber gleich drei italienische Piloten, die auf ihren Ducati-Maschinen im Qualifying am schnellsten waren. Und der Sonntag wurde f├╝r 43.661 Zuschauer auf der Strecke n├Ârdlich von Florenz zum MotoGP-Feiertag.

Obwohl weder Di Giannantonio, Bezzecchi oder Marini ihren Top-Platz ins Ziel bringen konnten, jubelten die Tifosi ├╝ber ein perfektes Ergebnis: Francesco ÔÇ×PeccoÔÇť Bagnaia aus Turin fuhr auf trockenem Kurs auf seinem Gescho├č aus Bologna nach vorne und siegte vor Fabio Quartararo (Yamaha) aus Frankreich, der wieder als WM-Spitzenreiter abreist.