Mercedes-Teamchef Wolff über Vettel: "Das Ende einer Ära"

Mercedes-Teamchef Toto Wolff bedauert den Abschied von Sebastian Vettel bei Ferrari am Jahresende. „Es ist schade, dass hier ein bisschen eine Ära zu Ende geht“, sagte der Wiener der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Vettel hatte sich mit der Scuderia nicht auf einen neuen Formel-1-Vertrag einigen können. „Sein Wort hat Gewicht in der Formel 1. Er ist auch ein bisschen so etwas wie ein Gegenpol zu der Generation der jungen Wilden, die seit ein paar Jahren in den Sport strebt“, sagte Wolff.