Mercedes-Chef Wolff über Ferrari: "So etwas würden wir nie machen"

Er hat lange geschwiegen zu den vielen Geschehnissen in der Formel 1. Mittwochnachmittag trat Mercedes-Teamchef Toto Wolff erstmals in dieser Saison offiziell vor die Presse. In einer kleinen Online-Medienrunde stand der 48-jährige Österreicher Rede und Antwort. Toto Wolff über...

... den Saisonstart in Spielberg

Als Österreicher freue ich mich besonders, dass wir in Österreich in die Saison starten, wenngleich die Rennstrecke am Red-Bull-Ring zuletzt nicht immer gut zu uns gewesen ist. Das Problem für alle ist aber, dass man ein Auto aus dem Container nehmen muss, an dem wir nicht viel herumtüfteln konnten. Das Thema Haltbarkeit wird daher entscheidend sein. Wir werden drei freie Trainings haben, in denen wir Sachen testen können.

... die Idee eines neuen Qualifikationsformats: Nach dem ersten Rennen an einer Strecke sollten die schlechter klassierten Fahrer im zweiten Qualifying bevorzugt werden...

Es gibt ein paar Gründe, warum Mercedes dagegen ist: Ich persönlich verstehe nicht, warum immer wieder alte Ideen ausgegraben werden, die schon damals für nicht gut befunden wurden. Selbst unter den Formel-1-Fans gab es eine Umfrage, bei der nur 15 Prozent für eine solche Änderung gewesen sind. Wir stehen zu jenem Grundsatz, der die Formel 1 immer ausgezeichnet hat: Der schnellste Mensch im schnellsten Auto gewinnt. Dazu gibt es das Risiko, dass Teams mit irren Strategien die WM verzerren könnten. Man denke nur daran, ein Team opfere im ersten Rennen einen Fahrer, damit er im zweiten Rennen einen Vorteil hat?