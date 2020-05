Formel 1: Fachmagazin kürt Toto Wolff zum besten Teamchef aller Zeiten

Seit 70 Jahren dreht die Formel 1 ihre Runden, das Fachmagazin Autosport wählte nun die Größten der Geschichte. Mercedes-Teamchef Toto Wolff wurde dabei zum besten Teamchef aller Zeiten gekürt.

Was den 48-Jährigen sichtlich freute. "Es ist natürlich schmeichelnd und ehrenvoll, von der Motorsport-Bibel Autosport und den Journalisten des Motorsport Networks zum besten Team Principal der Formel 1 Geschichte gewählt worden zu sein. Noch mehr stolz bin ich, dass ich innerhalb von so großen Namen überhaupt genannt bin", so Wolff, der mit Mercedes bereits seit 2014 ungeschlagen ist.

Und weiter: "Gleichzeitig – wenn ich mir so ansehe – Jean Todt Zweiter und Frank Williams Dritter – dann sind das Leute, die Vorbilder für mich waren, von denen ich gelernt habe."

Als bester Fahrer wurde Mercedes-Pilot Lewis Hamilton auserkoren.