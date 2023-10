Max Verstappen ist Formel-1-Weltmeister 2023

Verstappen ist ein Talent, wie es die Formel 1 seit Ayrton Senna nicht mehr gesehen hat. Geboren 1997 als Sohn des ehemaligen Formel-1-Fahrers Jos Verstappen, verbrachte er schon seine Kindheit in Karts.

Sobald er das Alterslimit 2014 erreicht hatte, saß er in Formel-3-Autos. Schon an seinem ersten Tag in der Formel 3 fuhr er die Bestzeit des Tages, an seinem ersten Rennwochenende wurde er Zweiter.