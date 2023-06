Max Verstappen gewinnt auch den Formel-1-Grand-Prix von Spanien

Max Verstappen ist nicht zu stoppen. Weder war er es beim Grand Prix von Spanien, noch scheint er es auf dem Weg zu seinem dritten WM-Titel in Serie zu sein.

Der Niederländer gewann am Sonntag in einmal mehr eindrucksvoller Art und Weise und holte seinen 39. Grand-Prix-Sieg in der Formel 1. Die WM-Führung baute der 25-Jährige deutlich aus. Teamkollege Sergio Pérez, startete von Startplatz elf zwar eine Aufholjagd, kam aber nur auf Platz vier.

Zufrieden waren die beiden Piloten in den Silberpfeilen. Lewis Hamilton fuhr als Zweiter ins Ziel, George Russell wurde von Startplatz zwölf beachtlicher Dritter.