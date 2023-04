Mbappe distanziert sich von PSG-Werbekampagne

Kylian Mbappe hat seinen Klub Paris Saint-Germain kritisiert, weil dieser ohne sein Mitwissen ein Interview verwendet hat, um den Kauf von Saisonkarten zu bewerben. Dem Starstürmer störte, dass er in einem Video der am Mittwoch veröffentlichen Kampagne die absolute Hauptrolle spielt und andere Teamkollegen kaum auftauchen. "PSG ist ein großer Klub und eine große Familie, aber es ist auf keinen Fall Kylian Saint-Germain", betonte der 24-Jährige am Donnerstag auf Instagram.