Walkner kämpft sich bei der Rallye Dakar zum vierten Etappenrang

Am Vorabend war Matthias Walkner knapp davor, die Rallye Dakar aufzugeben, zu stark waren die Schmerzen, zu groß war die Schwellung an der verletzten Hand. In der Früh ließen die Symptome allerdings nach, und der Tiroler startete in die fünfte Etappe über 643 Kilometer, gezeitet wurden davon 373.

Etappensieger wurde Honda-Werksfahrer Adrien van Beveren. Nach einem Navigationsfehler verlor Daniel Sanders viel Zeit und auch die Gesamtführung. Die neue Nummer 1 ist Skyler Howes.