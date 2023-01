Walkner mit großen Schmerzen: "Hatte Mühe den Lenker zu halten"

Matthias Walkner hat am Dienstag trotz starker Schmerzen nach seinem Sturz am Vortag die Rallye Dakar in Saudi-Arabien fortgesetzt. Der Salzburger kam auf der dritten Etappe nach 668 km bzw. 447 Wertungskilometern als Elfter ins Ziel in Ha'il. Der KTM-Pilot hatte 16:39 Minuten Rückstand auf Tagessieger Daniel Sanders (GasGas) aus Australien, der damit auch neuer Gesamtführender ist. Walkner blieb im Gesamtklassement Neunter und hat nun 22 Minuten Rückstand.