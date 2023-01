Matthias Walkner gräbt sich bei der Dakar in einem Sandloch ein

„Es war heute der zweite Tag im Empty Quater“und der Name hat Wort gehalten, es war weit und breit nichts zu sehen", sagte Walkner im Ziel. "An einer Stelle war der Sand deutlich weicher als erwartet. Dort habe ich mich eingegraben und einige Minuten lang versucht, da wieder herauszukommen. Der Puls ist hinaufgeschossen, und da ist fast schon etwas Panik in mir aufgekommen. Trotzdem war es heute echt lässig zum Fahren. Die Sprünge, die bei 150 km/h gleich mal 20 - 30 Meter gehen, machen richtig Spaß!"