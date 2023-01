Über 70 Tote in 45 Jahren: So gefährlich ist die Rallye Dakar

Doch kein anderes Langstreckenrennen übt eine derart große Faszination aus, wie die Rallye Dakar. Seit 1978 wird der Bewerb ausgetragen, von 2009 bis 2019 fand es in Südamerika statt, seit 2020 ist man in Saudi-Arabien zu Hause. Auch in Zeiten von live TV-Übertragungen und Instagram bleibt die Dakar eines der letzten Abenteuer der modernen Welt. „Wenn dir dein Leben fad wird, riskiere es“, sagte einst Thierry Sabine, der Gründer der Veranstaltung.