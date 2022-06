Marcel Hirscher überzeugte bei seiner Premiere auf dem Erzberg

„Der erste Tag des @redbullerzbergrodeo ist geschafft. Das Fahren hat viel Spaß gemacht und ich freue mich auf mehr“, schrieb der 33-jährige Hirscher auf Instagram. In einer Aussendung zeigte sich der achtmalige Gesamtweltcup-Sieger zufrieden mit seinem ersten Prolog. „Es war eine solide Fahrt ohne irgendeinen Schreckmoment dabei“, sagte er.

Am Samstag will Hirscher noch ein paar Sekunden auf der zehn Kilometer langen Strecke finden. Höhepunkt des Hard-Enduro-Events ist wie gewohnt am Sonntag das Hare Scramble, dabei treten die besten 500 des Prologs an.