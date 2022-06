Kritik von Ex-ÖSV-Star Hirscher: "Als Skifahrer bist du verkauft"

Ex-Ski-Star Marcel Hirscher gehört dem Starterfeld des am heutigen Donnerstag beginnenden Erzbergrodeos an. "Es geht um das Erlebnis, um die Erfahrung mit dieser eigentlich unmöglich scheinenden Herausforderung. Für mich ist der Weg das Ziel und ich werde versuchen, so viel Spaß wie möglich am Rennen zu haben", sagte der Salzburger, der mit acht Gesamtweltcup-Siegen in Folge der diesbezüglich erfolgreichste Alpin-Athlet ist.